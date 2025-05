La farándula argentina no da respiro, y esta vez, los nombres de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez vuelven a estar en el centro de la escena. En medio de los escándalos por la revinculación de las hijas de Wanda Nara con su padre, Yanina Latorre hizo una revelación que generó impacto en el programa #Infama. Según la panelista, los hijos de La China Suárez llaman “papá” a Mauro Icardi, una situación que sorprende y abre un capítulo más en esta intensa novela mediática.

Pero las novedades no terminan ahí. Al parecer, La China Suárez ya tendría acondicionado un cuarto en "la casa de los sueños", lo que despertó rumores sobre la posible llegada de un nuevo integrante a esta historia que no deja de intrigar al público. La actriz, conocida por su enigmático perfil, no ha emitido declaraciones al respecto, lo que incrementa aún más las especulaciones.



