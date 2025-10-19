Un violento enfrentamiento armado entre dos bandas de motoqueros, identificadas como los Hell’s Angels y los Tehuelches, dejó tres heridos de bala, trece demorados y una decena de motocicletas secuestradas este sábado por la tarde en el centro de La Plata. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, en la esquina de las calles 26 y 44, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Ads

Horas más tarde, la fuerza bonaerense desplegó un amplio operativo en el salón de eventos Segunda Generación, donde se desarrollaba una reunión de los Hell’s Angels. Allí detuvieron a cinco personas y secuestraron cuatro pistolas Bersa y Taurus de distinto calibre, además de once motos de alta cilindrada vinculadas al enfrentamiento.

Puede interesarte

En las imágenes se observa cómo una camioneta y tres autos interceptan una caravana de motos, bloqueando su paso. De los vehículos descendieron varios hombres que atacaron a golpes a los motociclistas.

Ads

En medio del caos se oyeron disparos y corridas, mientras algunos lograron escapar en contramano. La Policía confirmó que los heridos fueron trasladados conscientes a hospitales de la zona con lesiones en brazos, piernas y abdomen.

Entre los detenidos hay argentinos, españoles y ciudadanos de otras provincias. En los controles también se hallaron pequeñas dosis de cocaína y varios teléfonos celulares que serán peritados. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía N°16 y del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Plata, bajo la causa “Enfrentamiento armado, tenencia ilegal de armas de fuego y lesiones”.

Ads

Puede interesarte

Las autoridades sospechan que los grupos involucrados mantienen vínculos interprovinciales e incluso internacionales. Este es el segundo episodio violento protagonizado por los Hell’s Angels en menos de 48 horas: el viernes ya se habían enfrentado con repartidores y cuidacoches en otra zona de la ciudad.

El conflicto ocurre a pocos días del arribo de más de 150 miembros del club estadounidense a la capital bonaerense, donde se hospedan en hoteles céntricos antes de participar del World Run 2025, un encuentro internacional de motoqueros que este año se realizará en Berazategui.

Fuente: TN/NA