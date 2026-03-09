Los Gallegos niega versiones de despidos y ratifica la continuidad laboral
El centro comercial desmintió versiones periodísticas que indicaban la existencia de despidos en su establecimiento y aseguró que no se adoptó ninguna medida que afecte las fuentes laborales.
A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la empresa señaló que “no se han producido despidos de personal en el establecimiento, ni se ha adoptado ninguna decisión que implique afectar las fuentes laborales”, en referencia a informaciones que circularon recientemente sobre la situación del shopping y la tienda.
Desde la firma también remarcaron que se mantiene vigente el compromiso asumido con el Sindicato de Empleados de Comercio para preservar los puestos de trabajo dentro del tradicional centro comercial de la ciudad.
En el mismo documento, la empresa ratificó su voluntad de sostener el diálogo permanente con el sindicato y con las autoridades competentes, con el objetivo de resguardar la actividad comercial y las fuentes de empleo.
El shopping Los Gallegos es uno de los espacios comerciales históricos de Mar del Plata y, según indicaron desde la compañía, continuará trabajando para mantener su funcionamiento y el desarrollo de la actividad en el centro de la ciudad.
