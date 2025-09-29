Parece una serie, el capítulo final de la historia. Aunque todavía haya incertidumbre sobre la segunda temporada y un cierre incierto para culminar la actual. En el año que se licitó el Estadio José María Minella y se confirmó que no estará más en manos de la gestión municipal, los equipos locales están al borde de perder la categoría.

Alvarado empató 0 a 0 con All Boys el domingo y complicó sus chances. Si ganaba y también lo hacía en la última fecha con Arsenal, se salvaba. Pero ya no depende de sí mismo: se despidió del Minella (al menos por esta temporada) con angustia, esperando una mano de Güemes (que le gane a Almagro) y una victoria propia que le de la salvación.



Aldosivi, el sábado, profundizó su mal momento: lleva 10 partidos sin ganar en el Torneo Clausura. De hecho, no triunfó nunca. Tampoco en Mar del Plata, donde Argentinos lo venció 2 a 0 esta vez. El equipo de Guillermo Farré está último en su zona, último en la tabla anual y en los promedios. Deberá enderezar el barco en las seis fechas que restan, tres de ellas en el Minella (Huracán, Independiente Rivadavia y San Martín). ¿Podrá lograrlo?

Es el momento crítico de la serie. Ese en el que no sabés si esta que te pusiste a ver no termina con final feliz. Un estadio que se fue quedando en el tiempo, casi abandonado. Dos equipos que no saben si seguirá siendo su casa, cuando cambie de dueño el lugar. Y que penan por sus campañas, que los complica en la élite del fútbol argentino. La triste realidad que se vivió en el Minella, sábado y domingo.

