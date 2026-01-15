Quilmes, el campeón anual, de la mano de Sebastián Cano se arma fuerte. Sus nuevas incorporaciones son:

Kevin Collazo y Lalo Zubillaga, ambos proveniente de Banfield; Mariano Lezcano y Ariel Ruiz, provenientes de Independiente; Tomas Tarabini proveniente de El Cañon; Juan Hernández proveniente de San Lorenzo; y Valentín Goñi de Círculo Deportivo.

El “Tricolor" buscará defender el título y ya se arma pensando en un año largo donde disputará el Regional Amateur.

Atlético Mar del Plata, subcampeón en el último torneo buscará volver a gritar campeón y por eso Martín Quintas mueve el tablero a su manera. El “Decano” se refuerza con: Santiago Reyes proveniente de Kimberley; Joaquín Algañaraz proveniente de Argentinos del Sud; Thomas Carrique proveniente de Once Unidos; Santiago Galainena proveniente de Quilmes; Lucio Fernández proveniente de Norte; Elías Medina proveniente de Deportivo Iztapa Guatemala; Agustín Jerez proveniente de San José; y Elías Bacre proveniente de Aldosivi.

El “Decano” que también jugará a fin de año el Torneo Regional Amateur buscará desde el inicio de este 2026 tener un plantel competitivo.

San Isidro buscará ser competitivo y para eso los dirigidos por el “Bocha” Montero contará con el arribo de: Dimas Morales, jugador que supo ser profesional y bi campeón con Atlético Mar del Plata. Este año buscará lograr un título con San Isidro.

Argentinos del Sud se movió rápido y cerró a jugadores importantes: Nahuel Esteche proveniente de Once Unidos; Ramiro Pirosanto proveniente de Atlético Mar del Plata; y Sebastián Salinas proveniente de San Lorenzo.

Kimberley con Esteban Erramuspe a la cabeza anunció a dos jugadores, un retorno y una apuesta: Valentino Avalos proveniente de Cadetes; y Tadeo Moreira proveniente de Argentinos del Sud.

Independiente sumó experiencia y algunos retornos: Jesús Collantes proveniente de San Isidro; Daniel Fortunato proveniente de Once Unidos; Lucas Bustos proveniente de San Lorenzo; Franco Hernández proveniente de San Lorenzo; y Enzo Rios proveniente de Circulo Deportivo.

Banfield. El “Taladro” que viene de perder la final por el clausura contra Quilmes sumó un apellido con experiencia y recorrido: Nahuel Roselli que llega de San Isidro.

Talleres cerró la incorporación de Rodrigo González proveniente de Boca.

Cabe recordar que este año seguirá habiendo Torneo Apertura y Clausura. El libro de pases cerrará el jueves 19 de febrero. Una vez finalizado el primer torneo cada equipo podrá sumar 3 refuerzos.







