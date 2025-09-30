Los Juegos Evita son cuna de grandes deportistas y además de una experiencia inolvidable en materia de competencia, para muchos jóvenes representan la oportunidad de recibir un consejo de uno de sus referentes. Los embajadores deportivos llegaron a Mar del Plata y recorrieron los escenarios para protagonizar junto a los chicos el primer día de actividad deportiva.

La nadadora Agostina Hein, múltiple medallista en Asunción 2025, compartió la mañana con los atletas de natación en la pileta del EMDER y se mostró "muy contenta de acompañar a los chicos en esta experiencia única". A su vez, la reciente campeona mundial juvenil les pidió a los jóvenes "que tengan sueños y trabajen para cumplirlos, porque con esfuerzo pude darme el gusto de lograr algunos".

Por su lado, en la pista de atletismo Justo Román, el hombre de los records en los 400 metros llanos, Elián Larregina, resaltó que "es un orgullo estar en este evento y poder darles un consejo a los chicos", y recordó: "Fui parte de los Evita cuando era pibe, muchos me aconsejaron y sé lo que significa. Sin todo eso no hubiera llegado a lo que soy hoy".

Las jóvenes jugadoras de hockey junto a su ídola, Sánchez Moccia, ganadora de dos medallas de plata olímpicas y una de bronce, además de subcampeona del mundo.

Al mismo tiempo, la ex jugadora de Las Leonas, Rocío Sánchez Moccia, compartió la jornada con las participantes del hockey en los Juegos Deportivos Nacionales Evita. "Me pone feliz poder ver a chicos y chicas de todo el país disfrutando este deporte que amo. Los Juegos son una oportunidad para defender a tu provincia y para divertirse, que es lo más lindo de esto", resaltó en la cancha municipal.

En tanto, en el skate park sobresalió la presencia de Mauro Iglesias, representante olímpico en París 2024, quien resaltó "la importancia de la competencia para que los chicos sigan conociendo la disciplina y se siga difundiendo". E indicó: "Me da nostalgia ver a los pibes, me hace recordar a mi infancia".

El torneo se extenderá hasta el sábado en la ciudad con la organización de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, a través de la subsecretaría de Deportes.

