Un enfrentamiento familiar ocurrido durante la madrugada en una vivienda de Heguilor al 1400 terminó con un hombre de 38 años aprehendido, acusado de amenazar a su propio hermano mientras manipulaba un arma de fuego de fabricación casera cargada con un cartucho calibre 16.

El incidente se originó tras un llamado al 911 que alertó a personal de la Comisaría 16ª. Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron que el agresor había profirido amenazas contra el hombre de 31 años, lo que derivó en su inmediata detención.

El fiscal de la UFIJE de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, ordenó la aprehensión del imputado, la notificación de la formación de causa por amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego, además del traslado del individuo a sede judicial. El arma secuestrada fue remitida a Policía Científica para las pericias correspondientes.

