Los depósitos en dólares del sector privado alcanzaron los USD 37.006 millones, el nivel más alto desde la salida de la convertibilidad, impulsados por una mayor estabilidad cambiaria y un repunte de la confianza en el sistema financiero.

El stock actual contrasta con los mínimos registrados a fines de 2023, cuando los depósitos en moneda extranjera rondaban los USD 14.000 millones. Según analistas del mercado, el cambio de tendencia se explica por un escenario macroeconómico más previsible y por la decisión de los ahorristas de mantener sus dólares dentro del sistema bancario en lugar de retirarlos en efectivo.

Las cifras oficiales corresponden a los denominados “depósitos en dólares del sector privado”, que incluyen cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos en moneda extranjera. En ese marco, desde el sector financiero destacaron que el sistema volvió a captar divisas de manera sostenida, luego de años marcados por la desconfianza y la salida de capitales.

A este escenario se suma el calendario de vencimientos de deuda soberana. El próximo 9 de enero, el Gobierno deberá afrontar pagos por más de USD 4.200 millones, una parte de los cuales quedará depositada en cuentas locales, ya que muchos de los tenedores de bonos son inversores residentes.

Desde distintas consultoras advirtieron que, si bien el flujo podría moderarse por factores estacionales como el turismo emisivo, la tendencia de fondo dependerá de la evolución de las tensiones cambiarias y de la consolidación del nuevo esquema económico. Por ahora, el récord en depósitos en dólares aparece como una señal de mayor confianza en el sistema financiero argentino.

Fuente: Infobae