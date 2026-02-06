Los cursos gratuitos que ofrece el Gobierno Bonaerense
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires brindará clases de formación laboral para jóvenes que quieran formarse en diversos ámbitos.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió la preinscripción para una nueva tanda de cursos gratuitos destinados a que jóvenes y adultos puedan adquirir formación con salida laboral en distintos oficios.
La propuesta está dirigida a personas desde los 16 años, siempre que cumplan 17 antes del 30 de junio próximo, y se realiza a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), organismo que coordina y supervisa los 218 Centros de Formación Laboral (CFL) distribuidos en territorio bonaerense.
Los cursos son sin costo y con reconocimiento oficial, y buscan brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad. Entre las especializaciones disponibles para el ciclo 2026 se encuentran oficios como maestro pizzero y rotisero, cocinero, panadero y herrero, así como capacitaciones en relaciones públicas, ventas, manicuría, depilación y peluquería, manipulación de alimentos, asistente de estudio jurídico y notarial, montador electricista y auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas, entre otras.
Para participar, los interesados deben presentar documentación que incluye autorización de madre, padre o tutor (si son menores), un certificado de alumno regular y el DNI actualizado.
Los cursos se dictan en centros vinculados a sindicatos, municipios, cámaras empresariales y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la formación laboral y ayudar a los participantes a incorporarse con mayores herramientas al mercado de trabajo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión