El Gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió la preinscripción para una nueva tanda de cursos gratuitos destinados a que jóvenes y adultos puedan adquirir formación con salida laboral en distintos oficios.

La propuesta está dirigida a personas desde los 16 años, siempre que cumplan 17 antes del 30 de junio próximo, y se realiza a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), organismo que coordina y supervisa los 218 Centros de Formación Laboral (CFL) distribuidos en territorio bonaerense.

Los cursos son sin costo y con reconocimiento oficial, y buscan brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad. Entre las especializaciones disponibles para el ciclo 2026 se encuentran oficios como maestro pizzero y rotisero, cocinero, panadero y herrero, así como capacitaciones en relaciones públicas, ventas, manicuría, depilación y peluquería, manipulación de alimentos, asistente de estudio jurídico y notarial, montador electricista y auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas, entre otras.

Para participar, los interesados deben presentar documentación que incluye autorización de madre, padre o tutor (si son menores), un certificado de alumno regular y el DNI actualizado.

Los cursos se dictan en centros vinculados a sindicatos, municipios, cámaras empresariales y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la formación laboral y ayudar a los participantes a incorporarse con mayores herramientas al mercado de trabajo.

