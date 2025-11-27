Se disputó la final de la Liga Provincial Bonaerense de Mayores de voleibol donde se enfrentaron los mejores equipos clasificados de la Liga del Centro Bonaerense (Licebo) y Liga del Norte Bonaerense (Linobo). Este certamen se disputó en Olavarría y contó con la organización y fiscalización de la Federación Bonaerense de este deporte.

Ads

En una final marplatense en la rama masculina, el equipo de Banco Provincia superó a Once Unidos 3-0 (25-23, 25-17, 25-23). A pesar del resultado en set corridos, el desarrollo del juego fue dinámico, cambiante y muy electrizante hasta el final. El entrenador de “Banco” Rodolfo Barreiro dijo que “jugamos en equipo, con buen saque y buena defensa, todos estuvieron muy metidos y dejaron todo”.

“Valoro mucho el torneo, fue largo y difícil, la idea es que jugaran todos y la verdad es que cada uno de los cinco partidos tuvo su grado de dificultad” expresó el entrenador del equipo campeón y agregó que “el torneo estuvo muy bueno y hay que apostar a su continuidad, para crecimiento del voleibol bonaerense”, continuó.

Ads

Por el lado femenino, Once Unidos de Mar del Plata ganó 3-0 a Bahiense del Norte de Bahía Blanca (25-17, 25-18, 25-22) en una final muy intensa en donde salió a relucir el juego en equipo. El entrenador de “once” Juan Esparraguera admitió que “la clave estuvo en la intensidad del bloqueo y la defensa”. Además agregó que “hay una diferencia notoria a nuestro favor con los equipos del norte, pero la idea es seguir acompañando el desarrollo interno e intentar en la competencia federal. Once Unidos tiene una apuesta muy grande con el voleibol y uno siempre quiere seguir creciendo”.

Liniers de Bahía Blanca ocupó en ambas ramas el tercer escalón del podio, quedó expuesto el dominio de los equipos del centro-sur, en particular de las dos asociaciones que más aportes hacen a las competencias nacionales de clubes de primer orden: la Marplatense y la Bahiense.

Ads

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia del presidente de la Federación Bonaerense de Voleibol, Daniel Trotta, quien destacó el nivel de juego alcanzado en ambas ramas y las perspectivas de crecimiento que se abren para el voleibol bonaerense.

Participaron de la Liga Provincial Bonaerense 23 equipos (12 en varones y 11 en mujeres) y el certamen se desarrolló en cinco escenarios deportivos de la ciudad de Olavarría que recibió la competencia y los planteles durante el pasado fin de semana. De la Asociación Marplatense de Voleibol estuvieron presentes los clubes Once Unidos, Banco Provincia y Cedetalvo (finalizó en el sexto lugar) entre los varones y Once Unidos en la rama femenina.

Puede interesarte