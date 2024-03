Por fuera de la confirmación de la vuelta del clásico marplatense y la conformación de las zonas, este miércoles también se confirmaron los caminos de Aldosivi y Alvarado durante este 2024 en la Primera Nacional.

Por su parte, el "Torito" fue incluido en la Zona A, mientras que el "Tiburón" en la Zona B, aunque en la jornada 8° y la 27° se encontrarán en los cruces interzonales, que se añadieron a último momento.

En el primer encuentro los de Yllana harán de local en el José María Minella y en el segundo será el turno del conjunto de Giganti, teniendo en cuenta que no se permiten a ambas parcialidades en el fútbol argentino.

#PrimeraNacional VUELVE EL PARTIDO MÁS ESPERADO En el sorteo que se realizó en la sede de la AFA, quedó resuelto que la próxima temporada de la Primera Nacional tendrá choques interzonales y, de esta manera, habrá dos partidos entre Alvarado y Aldosivi después de mucho tiempo. pic.twitter.com/OkS0jqvVaZ — Club A. Alvarado (@ClubAlvaOficial) January 3, 2024

En cuanto al formato, se mantendrán los dos ascensos a la Primera División para el 2025 y el torneo comenzará en la primera semana de febrero. Asimismo, los equipos se enfrentarán en series de ida y vuelta, al igual que en 2023.

Cabe destacar que los dos mejores de cada grupo deberán jugar una final para definir el primer ascenso. Y el perdedor de ese duelo, por su parte, jugará el Reducido junto a los que terminen entre el 2° y el 8° lugar de cada zona.

CONOCÉ LOS FIXTURES COMPLETOS DE CADA EQUIPO

ALVARADO

1° fecha vs San Martín de San Juan (Visitante)

2° fecha vs Guillermo Brown (Local)

3° fecha vs Agropecuario (V)

4° fecha vs All Boys (L)

5° fecha vs Tristán Suárez (V)

6° fecha vs Patronato (L)

7° fecha vs Racing de Córdoba (V)

8° fecha vs Aldosivi (V)

9° fecha vs Güemes (L)

10° fecha vs Gimnasia de Jujuy (V)

11° fecha vs Deportivo Maipú (L)

12° fecha vs Ferro Carril Oeste (V)

13° fecha vs San Miguel (L)

14° fecha vs Quilmes (V)

15° fecha vs Talleres RdE (L)

16° fecha vs Estudiantes (V)

17° fecha vs Chacarita (L)

18° fecha vs San Martín de Tucumán (V)

19° fecha vs Arsenal (L)

Luego comenzará la segunda rueda en el mismo orden, con las localías invertida.

ALDOSIVI

1° fecha vs Atlético Rafaela (Local)

2° fecha vs Deportivo Madryn (Visitante)

3° fecha vs Defensores Unidos (L)

4° fecha vs Atlanta (V)

5° fecha vs Almirante Brown (L)

6° fecha vs Colón (V)

7° fecha vs Estudiantes de Río Cuarto (L)

8° fecha vs Alvarado (L)

9° fecha vs Mitre de Santiago del Estero (V)

10° fecha vs Gimnasia y Tiro de Salta (L)

11° fecha vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza (V)

12° fecha vs Nueva Chicago (L)

13° fecha vs Deportivo Morón (V)

14° fecha vs Temperley (L)

15° fecha vs Brown de Adrogué (V)

16° fecha vs Almagro (L)

17° fecha vs Defensores de Belgrano (V)

18° fecha vs Chaco For Ever (L)

19° fecha vs San Telmo (V)

De la misma manera, la segunda rueda será en el mismo orden, pero con las localías invertidas.