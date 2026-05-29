Los bonos soberanos argentinos en dólares volvieron a mostrar una jornada positiva este viernes y consolidaron un buen cierre de mayo, en un contexto de mejora financiera que permitió que el riesgo país vuelva a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos.

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Los títulos públicos registraron una suba promedio del 0,2%, acumulando un avance cercano al 2% durante el mes y alcanzando sus cotizaciones más altas en los últimos cuatro meses.

En paralelo, el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan cayó hasta los 488 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 2 de febrero y muy cerca del piso registrado en lo que va de 2026.

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Entre los factores que explican la mejora de la deuda argentina aparece la fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central. Esta semana, las reservas brutas superaron los 48.500 millones de dólares, el nivel más alto desde 2019.

Según analistas del mercado, también influyeron positivamente la última licitación de deuda del Gobierno y la continuidad del equilibrio fiscal. En ese sentido, destacaron el resultado favorable de las colocaciones de bonos AO27 y AO28, adjudicados con tasas del 5% y 8,17%, respectivamente.

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“El riesgo país ya se encuentra debajo de los 500 puntos tras nuevas señales positivas en el frente financiero”, señalaron operadores bursátiles, quienes además remarcaron un renovado interés de inversores internacionales por los activos argentinos.

La baja del indicador también se ve favorecida por la evolución de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya que el riesgo país mide justamente la diferencia entre el rendimiento de la deuda argentina y la norteamericana.

De esta manera, el mercado local completa mayo con señales de recuperación financiera y mejores perspectivas para la deuda soberana, en medio de un escenario de estabilización macroeconómica y seguimiento de los compromisos acordados con el FMI.