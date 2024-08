Los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres se encuentran en estado de emergencia ante la falta de recursos económicos por el atraso del subsidio nacional en un contexto de fuerte crisis económica e inflación.

Por este motivo, recorren las calles para vender productos a bajo costo con el objetivo de recaudar algo de dinero para solventar las necesidades básicas como el mantenimiento del equipo, el edificio que cumple la función de base y el pago de servicios.

En este sentido, Sergio Mostafa, integrante del Cuartel de bomberos Sierra de los Padres, declaró en diálogo con El Marplatense que “más allá del subsidio y la devaluación que existe hoy en día, el dinero para el cuartel no alcanza teniendo en cuenta la cantidad de servicios que se están cubriendo”.

El dinero es aportado desde la Superintendencia de Seguros, el ente controlador es Evasión a través del Ministerio de Seguridad y calculan que antes de fin de año deberían cobrar el subsidio que corresponde.

A este panorama se le suma “la cantidad de gastos que tenemos fijos mensuales. Normalmente con la plata que ingresaba en los cuarteles de bomberos voluntarios, en el caso particular de Sierras, alcanzaba para poder cubrir los gastos de todo el año y poder comprar equipo”, afirmó.

No obstante, “estos últimos años, con el tema de la devaluación y lo que conlleva mantener el cuartel, no nos alcanza ni siquiera para mantener los gastos fijos. Superamos el millón de pesos en relación al combustible, electricidad, comida del personal y no alcanza a cumplir las necesidades que tenemos”, declaró.

Por este motivo, “tenemos que recurrir y trabajar en eventos o actividades con la comisión directiva para llegar a cubrir el año completo. Una vez que se cobre el subsidio, hasta el año siguiente no se repite”.

Respecto al trabajo, contó que “hasta ahora inconvenientes no hemos tenido, los servicios de emergencia se están prestando normalmente. Sí se ha incrementado muchísimo, sobre todo en la temporada de invierno con los fríos, y por la población que ha ingresado a Sierra de los Padres y barrios de alrededor”.

Además, “si bien somos bomberos voluntarios de Sierra de los Padres, cubrimos más de 14 barrios, eso hace que la estadística vaya aumentando”, recalcó.

En base a eso, y teniendo la posibilidad de poder solicitar la colaboración a toda la comunidad, “a veces nosotros salimos con algunos vasos que tenemos a la entrada de la Sierra para tratar de solventar los gastos que tiene la institución”, explicó.

“Otro de los puntos en los que solemos estar parados es la entrada de la Laguna de los Padres donde ofrecemos productos a bajo costo y hacemos la prevención en la zona porque mucha gente viene, hace fuego en la base de los árboles, deja restos de basura”, concluyó.