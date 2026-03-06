Dubái, uno de los centros turísticos y financieros más importantes de Medio Oriente, vivió jornadas de tensión luego de que, la semana pasada, Irán lanzara una serie de ataques con misiles y drones en la región. La ofensiva formó parte de la respuesta de Teherán al bombardeo realizado por Estados Unidos e Israel contra su territorio.

Durante dos días seguidos, muchos habitantes permanecieron en sus hogares mientras se registraban explosiones y maniobras de defensa aérea en distintos sectores de la ciudad. El aeropuerto internacional de Dubái, el de mayor tráfico de pasajeros del mundo, y varios hoteles de lujo sufrieron daños a causa de los ataques.

En cuanto a la terminal aérea, tuvo algunos destrozos menores en su infraestructura y se debió aplicar protocolos de seguridad mientras se desarrollaban las intercepciones en el espacio aéreo. Durante esas horas se registraron demoras y reprogramaciones de vuelos, ya que varias aerolíneas decidieron modificar sus rutas para evitar riesgos. Con el paso de las horas, las autoridades comenzaron a evaluar los daños y a restablecer gradualmente la actividad en el principal aeropuerto de los Emiratos Árabes Unidos.

La situación generó sorpresa entre residentes y visitantes, que describieron escenas poco habituales en una ciudad conocida por su estabilidad y su intensa actividad turística.

Los ataques afectaron también a Palm Jumeirah, el exclusivo archipiélago artificial de Dubái, donde una fuerte explosión dañó el hotel cinco estrellas Fairmont The Palm.

Además, restos de un dron interceptado provocaron un incendio menor en la parte exterior del hotel Burj Al Arab, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, según informaron las autoridades locales.

Varios millonarios y residentes adinerados que se encontraban en el país comenzaron a abandonar la ciudad por temor a que la guerra se intensifique. Para salir rápidamente del lugar, muchos están pagando enormes sumas de dinero por vuelos privados o por rutas alternativas hacia lugares más seguros, como Europa.

Algunas familias incluso viajan primero por tierra hasta países vecinos, como Omán, y desde allí toman jets privados que pueden costar alrededor de 200.000 dólares o más, debido al cierre parcial del espacio aéreo y a la gran demanda de evacuaciones.

La situación generó largas esperas en las fronteras y un aumento en los precios de los vuelos privados, mientras crece la preocupación entre los residentes ricos que durante años vieron a Dubái como un lugar seguro para vivir y hacer negocios.

La situación alteró la rutina de un destino que suele asociarse con el turismo de lujo y la tranquilidad, y dejó en evidencia la creciente tensión en Medio Oriente.