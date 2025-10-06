Los 15k Laguna de Open Sports: una verdadera fiesta del running
Con cupo completo de 2.600 corredores, clima ideal para aventureros y un marco natural único, la 12ª edición de los 15k Laguna de Open Sports volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos más esperados del calendario.
El domingo 5 de octubre, los alrededores de la Laguna de los Padres se transformaron en un punto de encuentro para miles de corredores y sus familias, que disfrutaron de una jornada donde deporte, naturaleza y celebración fueron protagonistas.
Desde temprano, el ambiente fue festivo: entre mates, charlas y risas, los runners compartieron la previa de una competencia que ofreció tres distancias —5k, 10k y 15k— con un recorrido tan desafiante como atractivo, atravesando senderos, bosques y cuestas.
A las nueve de la mañana se dio la largada, con el aliento constante del público y la asistencia de la Cruz Roja en todo el trayecto. Además, el circuito contó con puestos de hidratación estratégicos y frutas y bebidas isotónicas al llegar a la meta, garantizando seguridad y disfrute para cada participante.
La organización, a cargo de Mutti Eventos, tuvo como main sponsor a HOKA, responsable de la remera técnica oficial, junto con el apoyo de marcas como Run&Bike, Santander, Prevención Salud, Sox Medias, KO Agua, Gatorade, Corona, Greco Group, Granix y Playadito.
En línea con su compromiso ambiental, GRUPO OS llevó adelante el recupero del 100% de los residuos generados, en colaboración con las ONGs Verde Esperanza y Regenera Compost. Además, FOTURUN ofreció cobertura fotográfica para que todos los corredores pudieran acceder a sus imágenes de manera sencilla y segura.
La 12ª edición de los 15k Laguna de Open Sports volvió a ratificar su lugar como clásico del running regional, confirmando que la combinación de deporte, naturaleza y comunidad es garantía de éxito.
Resultados
Luego de redoblar esfuerzos y de una emocionante jornada, estos fueron los principales resultados de la carrera.
15k Damas
1. Sofía Luna (Mar del Plata) 57:30
2. Anahí Castaño (Mar del Plata) 58:38
3. Nair Dianes (Mar del Plata) 1:01:05
15k Caballeros
1. Fausto Alonso (Quilmes) 50:20
2. Leonardo Guerrero (Mar del Plata) 50:31
3. Mariano Barreiro (Balcarce) 51:35
10k Damas
1. Micaela Levaggi (Mar del Plata) 38:16
2. Noeli Vicentin (Mar del Plata) 39:27
3. Cintia Giménez (Mar del Plata) 42:23
10k Caballeros
1. Valentín Dini Palazzo (Mar del Plata) 35:56
2. Tomás Moyano (Mar del Plata) 36:40
3. Tomás David Moriones (Tandil) 38:36
Para conocer los resultados completos, ingresá en www.superate.com.ar, o en www.okeventos.com.ar
