El domingo 5 de octubre, los alrededores de la Laguna de los Padres se transformaron en un punto de encuentro para miles de corredores y sus familias, que disfrutaron de una jornada donde deporte, naturaleza y celebración fueron protagonistas.

Desde temprano, el ambiente fue festivo: entre mates, charlas y risas, los runners compartieron la previa de una competencia que ofreció tres distancias —5k, 10k y 15k— con un recorrido tan desafiante como atractivo, atravesando senderos, bosques y cuestas.

A las nueve de la mañana se dio la largada, con el aliento constante del público y la asistencia de la Cruz Roja en todo el trayecto. Además, el circuito contó con puestos de hidratación estratégicos y frutas y bebidas isotónicas al llegar a la meta, garantizando seguridad y disfrute para cada participante.

La organización, a cargo de Mutti Eventos, tuvo como main sponsor a HOKA, responsable de la remera técnica oficial, junto con el apoyo de marcas como Run&Bike, Santander, Prevención Salud, Sox Medias, KO Agua, Gatorade, Corona, Greco Group, Granix y Playadito.

En línea con su compromiso ambiental, GRUPO OS llevó adelante el recupero del 100% de los residuos generados, en colaboración con las ONGs Verde Esperanza y Regenera Compost. Además, FOTURUN ofreció cobertura fotográfica para que todos los corredores pudieran acceder a sus imágenes de manera sencilla y segura.

La 12ª edición de los 15k Laguna de Open Sports volvió a ratificar su lugar como clásico del running regional, confirmando que la combinación de deporte, naturaleza y comunidad es garantía de éxito.

Resultados

Luego de redoblar esfuerzos y de una emocionante jornada, estos fueron los principales resultados de la carrera.

15k Damas

1. Sofía Luna (Mar del Plata) 57:30

2. Anahí Castaño (Mar del Plata) 58:38

3. Nair Dianes (Mar del Plata) 1:01:05

15k Caballeros

1. Fausto Alonso (Quilmes) 50:20

2. Leonardo Guerrero (Mar del Plata) 50:31

3. Mariano Barreiro (Balcarce) 51:35

10k Damas

1. Micaela Levaggi (Mar del Plata) 38:16

2. Noeli Vicentin (Mar del Plata) 39:27

3. Cintia Giménez (Mar del Plata) 42:23

10k Caballeros

1. Valentín Dini Palazzo (Mar del Plata) 35:56

2. Tomás Moyano (Mar del Plata) 36:40

3. Tomás David Moriones (Tandil) 38:36

Para conocer los resultados completos, ingresá en www.superate.com.ar, o en www.okeventos.com.ar