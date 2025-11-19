Los 10k Open Sports Verano ya tienen fecha: se correrán el 17 de enero del año próximo
La primera etapa de inscripción estará online hasta el próximo domingo 30. Contará con una distancia principal de 10 kilómetros y una complementaria de 5 kilómetros.
El 17 de enero del año próximo se realizará la 13ª edición de los 10k Open Sports Verano, la tradicional carrera de calle que inaugura el calendario runner con el imponente marco de la Costa Atlántica. El evento contará con una distancia principal de 10 kilómetros -certificada por World Athletics- y una complementaria de 5 kilómetros.
La inscripción ya está abierta en www.superate.com.ar, con precios promocionales vigentes hasta el 30 de noviembre.
La competencia premiará a los primeros puestos de ambas ramas en las distancias de 10k y 5k, y a cada integrante del podio en las categorías de 10k: Juveniles, 20 a 29 años, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, mayores de 70, atletas ciegos, en silla de ruedas y con otras discapacidades.
La inscripción incluye remera técnica oficial Puma, medias Sox, chip de fiscalización electrónica, hidratación con agua mineral y bebida isotónica en el circuito y en la llegada, servicio de seguridad y emergencia médica, y medalla finisher para quienes completen el recorrido.
