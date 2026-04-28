El hecho se produjo el sábado en Elthorne Park (Ealing, al Oste de Londres), cuando el menor cayó al agua y comenzó a ser llevado por la corriente. La mujer se lanzó para rescatarlo, pero la fuerza del río terminó arrastrándolos a los dos.

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Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras el alerta de testigos, pero las condiciones del agua y la rapidez con la que se desarrolló la secuencia dificultaron las tareas de rescate. Ambos fueron encontrados sin vida, en una escena que generó profunda conmoción entre quienes presenciaron el episodio.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en parques y zonas cercanas a cursos de agua, especialmente en espacios frecuentados por familias. Si bien no trascendieron aún todos los detalles sobre las circunstancias exactas en que el niño cayó al río, el episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar medidas de prevención y señalización.

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Más allá de las responsabilidades que puedan establecer las investigaciones, la tragedia deja una imagen que impacta por su crudeza: la de una madre que, frente al peligro inminente, eligió arriesgar su vida en un intento desesperado por salvar la de su hijo.

Fuente: Clarin

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