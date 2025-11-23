Una madrugada violenta en Parque Barón, Lomas de Zamora, terminó con un hombre muerto dentro de una vivienda y una investigación abierta para determinar si se trató de un episodio de legítima defensa. La víctima, Juan Maximiliano Molina, de 35 años, fue encontrado sin vida con heridas de arma blanca en el pecho y el rostro.

El hecho ocurrió en una casa de la calle Alfonsina Storni al 2300, adonde la Policía acudió tras un llamado de emergencia. Al ingresar, los efectivos hallaron el cuerpo del hombre tendido en el interior del domicilio, con lesiones profundas compatibles con una pelea previa.

En el lugar estaba Laura R., también de 35 años, quien se identificó como pareja de Molina. Según su declaración, minutos antes había sido agredida física y verbalmente durante una discusión que escaló rápidamente.

La mujer relató que, en medio del forcejeo, corrió hacia la cocina, tomó un cuchillo y lo utilizó para defenderse. El testimonio coincide con indicios preliminares de una confrontación dentro de la vivienda, aunque los peritos continúan trabajando sobre la escena para establecer la secuencia exacta.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora, que ahora deberá definir si se trató de una reacción en un contexto de violencia doméstica o de un homicidio agravado por el vínculo. Los investigadores analizaban las lesiones, los testimonios y el historial de la pareja.

El expediente continuará con pericias y entrevistas complementarias para determinar responsabilidades y avanzar hacia una calificación penal definitiva. Mientras tanto, la situación procesal de la mujer se mantiene bajo evaluación del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Dib