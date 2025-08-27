Un hombre fue detenido luego de filmar a su hijo de 9 años fumando marihuana y difundir el video entre sus allegados. La difusión de esas imágenes derivó en un allanamiento policial que terminó con su arresto por narcotráfico y tenencia ilegal de armas.

El detenido, de 44 años y conocido en el barrio como “El Tranza de Parque Barón”, tenía un arsenal y elementos de fraccionamiento de droga en su domicilio. En el operativo se incautaron cocaína, marihuana, un revólver calibre .32, una pistola calibre .22, armas de utilería, 26 municiones, chalecos antibalas y un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°14 de Lomas de Zamora, dirigida por el fiscal Esteban Berriel, quien ordenó el procedimiento tras las pruebas reunidas.

El caso sumó otra arista al confirmarse que en el video aparecía el hijo del acusado, lo que motivó que la Justicia dispusiera medidas urgentes de protección tanto para ese niño como para su hermano, poniéndolos bajo resguardo de organismos especializados en niñez.

El material fílmico, que el propio detenido hizo circular por WhatsApp, se convirtió en la evidencia principal de una trama de violencia, narcotráfico y exposición de menores en un contexto de alto riesgo.

