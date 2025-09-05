Un hombre de 31 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes luego de ser sorprendido con elementos robados de una casa en el barrio Las Heras.

Ads

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en G. Rejón al 8400, donde un sujeto habría ingresado escalando una pared y sustraído una máquina de cortar pasto, un ventilador y una bordeadora.

Según informaron fuentes policiales, un vecino alertó al personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), que se encontraba realizando recorridas por la zona. Minutos más tarde, los efectivos interceptaron al sospechoso en inmediaciones de Costa y Río Negro, donde la víctima, un hombre de 74 años, reconoció los objetos como de su propiedad.

Ads

Ante la situación, el hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la fiscal de Flagrancia, Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso la formación de causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y su traslado a sede judicial.

Puede interesarte

Ads