Revisar la historia económica de la humanidad desde una perspectiva UX nos lleva siempre a la misma conclusión. Sin importar de qué cultura hablamos, ni en qué periodo, pagar siempre significó soportar filas, contar efectivo a mano e incluso tener que guardar comprobantes de papel. Lo que, a la luz de las billeteras digitales con transferencia inmediata y pagos con QR, deja la sensación de que reinaba cierto primitivismo.

Ads

La tecnología cambió no sólo cómo compramos, sino también cómo pensamos el dinero y por eso cuando una transacción ocurre en segundos o menos, los hábitos de consumo cambian y en consecuencia también lo hacen los modelos de negocio y hasta la percepción del valor del dinero. Esta transformación no es solo tecnológica, sino también cultural, porque la rapidez con la que circula el dinero deja claro que los sistemas financieros evolucionan junto con la sociedad.

Comprender ese recorrido histórico que va más allá de los métodos actuales de pago instantáneo, ayuda a dimensionar que detrás de cada innovación hay cambios profundos en la forma en que las personas asumen el riesgo, el ahorro y el consumo.

Ads

La inmediatez redefine la decisión de compra

Uno de los efectos más visibles del dinero instantáneo es la reducción del tiempo entre el deseo y la acción, porque antes pagar requería detenerse, calcular, verificar saldo e incluso trasladarse físicamente a un comercio; hoy nos basta con un par de toques en el celular o con pasar nuestra tarjeta.

Esto naturalmente tiene consecuencias como que:

Ads

· Se incrementan las compras impulsivas.

· Se disminuye la percepción de “gasto real” al no ver efectivo.

· Se amplíen los microconsumos cotidianos.

Ads

Por ejemplo, el reconocimiento facial en el retail, la gastronomía y el transporte, junto con la rapidez del pago de estas nuevas tecnologías se tradujeron directamente en mayor volumen de operaciones, aunque también plantea el desafío de que cuando pagar es demasiado fácil, controlar el presupuesto se vuelve más difícil.

Nuevos modelos de negocio basados en velocidad

Las apps de pago no solo agilizan transacciones existentes, sino que permiten que surjan servicios que antes eran inviables, pensemos, por ejemplo en cómo la economía de plataformas con su delivery, movilidad y suscripciones digitales, depende de pagos instantáneos y de bajo costo.

Además está claro que los comercios obtienen beneficios concretos como:

· Liquidez inmediata sin esperar acreditaciones bancarias.

· Reducción del manejo de efectivo y riesgos de seguridad.

· Acceso a datos de consumo en tiempo real.

Esto ha impulsado especialmente a pequeños emprendedores y vendedores informales, que ahora pueden operar digitalmente sin depender de la infraestructura tradicional, lo que por supuesto ha generado tensiones entre Fintechs como Mercado Pago, LemonCash o Reba, con la banca de toda la vida.

Por otro lado, no solo se están impulsando nuevos modelos de negocio; los negocios tradicionales también se están adaptando rápidamente a los cambios tecnológicos. Si nos fijamos en la historia de la ruleta, las tragamonedas y otros juegos de casino, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que este tipo de transacciones inmediatas ha sido habitual cuando el formato era físico, por lo que se espera lo mismo ahora que reina la modalidad online.

Seguridad: más capas, nuevos riesgos

Obviamente mover dinero en segundos exige sistemas de protección igualmente rápidos como la autenticación biométrica, tokens dinámicos y cifrado avanzado que hoy son estándar en muchas plataformas.

Sin embargo, la velocidad también juega a favor de los ciberdelincuentes ya que una transferencia fraudulenta puede completarse antes de que el usuario advierta el problema y por eso la educación digital se vuelve tan importante como la tecnología.

No siempre es fácil reconocer intentos de phishing; evitar enlaces sospechosos y proteger nuestros dispositivos personales, por eso es tan importante tomar medidas básicas para operar con seguridad a la hora de hacer nuestros pagos.

Cambia la relación con el efectivo

En gran parte de la Argentina y particularmente entre los jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, el efectivo está dejando de ser el método principal de pago. No es que haya desaparecido, pero ha perdido su centralidad frente a otras alternativas de pago como Mercado Pago e incluso las criptomonedas, lo que generará implicaciones sociales y económicas en el mediano plazo como:

· Reducción de costos de impresión y transporte de dinero físico.

· Aumento en la trazabilidad de las operaciones.

· Facilitación de la inclusión financiera de personas sin acceso a bancos tradicionales.

Claro está que al mismo tiempo han surgido debates sobre la privacidad y dependencia tecnológica, porque al final del día, si todo pago deja registro digital, ¿qué ocurre con el anonimato económico?

Un cambio que va más allá del pago

Lo verdaderamente disruptivo no es solo pagar rápido, sino integrar el dinero en ecosistemas digitales completos, ya que hoy es posible comprar, invertir, transferir, dividir gastos o pagar servicios desde una misma aplicación.

El dinero ya no está hecho de átomos, sino de bits. Es decir, que se ha transformado en una función del software, lo que ha abierto la puerta a innovaciones futuras como pagos invisibles integrados en dispositivos IoT, identidad digital vinculada a medios de pago y sistemas descentralizados basados en blockchain, pero también ha ampliado el poder que el sistema ejerce sobre nosotros.

Cada avance tecnológico no sólo ha reducido el número de intermediarios, sino que ha acelerado el ciclo económico y esto, en medio de las tensiones políticas que viven la Argentina y el mundo, transforma la idea que tenemos del dinero y, mucho más importante, la idea que tenemos de la realidad.