El empresario Fernando García Castellanos fue uno de los primeros en confirmar su presencia en la nueva gestión del Parque Municipal de los Deportes con la presentación del popular cantante Luck Ra, el próximo jueves 29 en el Polideportivo Islas Malvinas. En diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre MDP celebró la puesta a punto de los máximos escenarios deportivos de la ciudad, la posibilidad de atraer espectáculos de alto nivel y la instalación de este proyecto en una zona a la que “le falta explotarla comercialmente para que sea realmente productiva”.

Además de los espectáculos, García Castellanos tiene también apuestas relacionadas con el sector turístico y un vínculo destacado con Mar del Plata, a la que considera “la ciudad más importante del país en verano”. La conoció a los 12 años, cuando sus padres decidieron mudarse tras varios años de llegar siempre en plan vacacional: “Cuando me dijeron que nos veníamos a vivir a Mar del Plata, para mí era como venir a vivir a Disney”.

En su experiencia como empresario, en 2017 comenzó con la concesión del balneario La Reserva. “Fue el segundo año de Mauricio Macri. Todos me decían que estaba loco, el país venía en declive. Pero el emprendedor siempre está haciendo equilibrio. Emprender es apostar. Uno más uno no es dos. Podés hacer todo bien y el resultado puede ser negativo. Está en el ADN del emprendedor”, confió.

Obviamente detrás del emprendedor hay mucha gente, muchas familias. En uno de los espectáculos que produce trabajan unas veinte personas en la previa, pero el día del show puede haber hasta 120 personas. Lejos de la postura pesimistas, el empresario reconoció que el eslogan de la “Mar del Plata del sí” se cumple: “Sí, está variando para bien. Se están haciendo inversiones. Mar del Plata necesitaba crecer y se nota -indicó a la vez que auguró que para que sigan llegando inversiones se necesitan- Reglas claras. Equilibrio”.

Sobre su arribo al Islas Malvinas con el show de Luck Ra, García Castellanos explicó que las charlas para avanzar con la producción comenzaron en septiembre del año pasado y desde entonces se hizo una planificación, por lo que les pareció “lo más conveniente volver a instalarnos en el Polideportivo”. Y adelantó que “hay un plan muy importante que va a salir a la luz pública hacia mediados de abril o mayo, donde se va a mostrar la potencialidad del desarrollo del Polideportivo y del Minella”.

En ese sentido, anticipó que se habla de un parque acuático techado de capitales internacionales, para poder utilizarlo los doce meses. “Lo interesante es traer actividades que puedan ser desarrolladas durante todo el año, que acerquen turistas no sólo en verano, sino también en otoño y en invierno. Y esta es una propuesta bastante optimista y convocante. No sólo deporte. Hay que abrir el espectro a otras actividades”, confió el empresario.

Para García Castellanos la puesta a punto del Parque de los Deportes es fundamental para desarrollar una zona de la ciudad que falta explotar. “Una zona que, si bien en términos de conectividad es perfecta, le falta explotarla comercialmente para que sea realmente productiva. Y esa zona va a tomar un valor enorme”, señaló.

El empresario confió que “se va a revalorizar toda la parte exterior, por ejemplo las luminarias” y consideró que eso “es súper importante” ya que se ha convertido en “una zona insegura porque se abandonó: Juan B. Justo, Independencia, ni hablar la parte detrás del Estadio Mundialista, históricamente abandonada. Mar del Plata perdió eventos de nivel durante muchos años. Y producto de eso también se abandonó el servicio a la zona y se puso insegura”.

Sobre los eventos que la ciudad fue perdiendo, García Castellanos recordó el Ironman. Y aseguró que hace más de una década, con la Copa Davis o el Preolímpico de Básquet, que Mar del Plata no recibe propuestas con presencia de prensa internacional. En ese sentido valorizó lo que se hizo con el pádel, que volverá próximamente al Polideportivo: “Va a ser muy importante, con figuras de nivel mundial, una producción increíble y la familia va a acudir. Esa es una buena propuesta”.

De todos modos, para el empresario “hay que trabajar mucho todavía. Se hizo bastante. Desde el día que yo entré, que fue casi en la adquisición, hace 30 días, lo que se avanzó es enorme. La verdad que puertas que abrías y no sabías lo que encontrabas”.