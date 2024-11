Son tiempos complejos para analizar la realidad argentina. Mientras la inflación atraviesa un proceso de retracción y el presidente Javier Milei anuncia el fin de la recesión, desde diversos sectores de la producción hablan de un estancamiento con cifras de consumo que no levantan. En este contexto, aparecen algunas miradas ilusionadas o que, al menos, hablan de cambios de paradigma que invitan a pensar en un progreso: “Un cambio profundo en las reglas de juego económicas que obliga a que todos comiencen a actuar de una manera distinta”, señaló el director general de la Fundación Global, Fernando Alvarez.

La institución organizó esta semana la 13ª edición de Visión Global, un encuentro abierto con la participación de economistas y emprendedores, quienes ofrecen su mirada acerca del presente y, claro, del futuro. “Hicimos este encuentro porque tomamos la tesis de que lo que está pasando en Argentina no es un viento casual, algo que va a durar poco, sino que es un cambio profundo en las reglas de juego económicas”, manifestó Alvarez en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

“Cambiar el mindset -es a lo que invitó el referente de Fundación Global, tras señalar que- este cambio por ahí obliga a que todos, y especialmente el sector privado, comiencen a actuar de una manera distinta”.

Puede interesarte

Y en ese sentido, puso ejemplos: “Un empresario argentino de los últimos cincuenta años -y de los últimos cinco sobre todo-, tenía que pensar en qué contacto tenía en el Ministerio de Economía, en quién le resolvía los temas en la Aduana, cómo conseguía una SIRA famosa para poder exportar o para importar un insumo que necesitaba para producir, en cómo se protegía de la inflación, cómo remarcaba los precios, cómo atendía a la Secretaría de Comercio que le obligaba a fijar los precios o la Ley de Góndolas”.

“No recuerdo todas las restricciones que han sido eliminadas de raíz, entonces ahora te obliga a pensar distinto. El empresario tiene que hacer de empresario, con lo cual diría que es mucho más loable. Te obliga a pensar de la empresa para adentro, no tiene que ser un lobbista para tratar de conseguir un beneficio, un subsidio, o una prerrogativa, sino que tiene que bajar costos, ser eficiente, mejorar su producto, lo que hacen los empresarios en las economías normales del planeta. Es un cambio de mentalidad”, señaló.

Para Alvarez esto tiene que ver en gran medida con que “desde hace treinta años prácticamente no vivíamos un esquema de inflación que en términos de argentinos es muy baja”, por lo tanto bajo su mirada “lo que tiene que pasar es una baja estructural, no importa 2,7 o 3,1, el tema es una baja significativa de lo que venía y que esa baja se sostenga. Porque la verdad que con inflación no se puede creer, con inflación se perjudican los más humildes, entones es muy sano que el foco esté puesto en bajar la inflación que por otra parte es la principal fábrica de pobreza y de miseria”.

Puede interesarte

Si bien para el director general de Fundación Global “la baja de la inflación es central”, los empresarios tienen que “acostumbrarse a emprender y hacer negocios sin inflación, porque están acostumbrados a otro esquema. Esto tiene que ver con el foco del Congreso, cómo nos adaptamos a nuevas reglas de juego, más saludables que las que había antes, pero que también son un enorme desafío, porque tenés más competencia, apertura, más jugadores que pueden aparecer en tu mercado. Hay que aggiornarse”.

Lo que se relaciona con esta mirada es el acercamiento a las nuevas tecnologías y las empresas vinculadas con ese sector: “El tema de la transformación digital es uno de los condicionantes del futuro de cualquier empresa y nos va a impactar a todos”, consideró Alvarez.

En ese sentido reconoció que “hay un fuertísimo foco puesto en la economía del conocimiento, se ve en las visitas que el Presidente ha hecho y se ve en el nombramiento reciente del embajador en Estados Unidos, que es un empresario del mundo de la tecnología que está muy lejos de ser un político tradicional. En el ciclo de la economía de Milei hay un foco puesto en la tecnología del conocimiento, con lo cual hay que verlo con la mayor atención”.