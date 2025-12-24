Con varios equipos como protagonistas año tras año, finalizó el año de La Liga Marplatense de Fútbol.

Atlético Mar del Plata, uno de los protagonistas, -campeón del Torneo Apertura- quedó eliminado en cuartos de final en el Clausura, quedó en octavos de final del Torneo Regional Amateur y no pudo contra Quilmes en el José María Minella en la final anual del 2025.

Deportivo Norte, el único equipo representante de la ciudad en el Regional, jugará el 4 de enero la ida de local y la vuelta el 11 de enero en Olavarría contra Racing. En el ámbito local, por detalles en el Torneo Apertura lo eliminó Atlético Mar del Plata en cuartos de final y en el Torneo Clausura quedó eliminado en Semifinales contra Banfield por penales. En ambas oportunidades quedó afuera por detalles, en lo que es la gran espina de todos los años. El “Aurinegro” con un gran plantel no puede llegar al gran objetivo que tiene de ser campeón.

Banfield de gran año, fue protagonista en las fases regulares de ambos torneos. Fue finalista en el Clausura donde perdió por penales con Quilmes, y en el Apertura llegó a semifinales donde perdió con el subcampeón Once Unidos.

Once Unidos, de gran torneo Apertura llegó hasta la final donde perdió contra Atlético Mar del Plata. En el Clausura le costó acomodarse en la fase regular y llegó a los playoffs golpeado donde quedó eliminado tempranamente contra River.

River con un gran plantel, aspiraba a llegar más lejos en ambos torneos, donde quedó en la puerta de lograrlo. De muy buenas fases regulares en las dos competiciones quedó eliminado desde el punto de penal.

Círculo Deportivo y Kimberley, ambos equipos con plantel de Federal A y Liga Local. Los “Paperos” en el Apertura llegaron a semifinales perdiendo contra, el luego campeón Mar del Plata. En el Clausura quedó eliminado en cuartos de final contra Norte por penales.

Kimberley con un plantel muy joven y dando lugar a muchos chicos del club quedó eliminado temprano para lo que manda su historia. En el Torneo Apertura contra Once Unidos en octavos de final y en el Clausura en su visita a San Isidro, donde no pudo pasar del empate y por desventaja deportiva quedó eliminado.

San Isidro con un gran armado de plantel donde juntó muchos jugadores de nombre y experiencia, se quedó con gusto a poco en ambos torneos. Fue eliminado en cuartos de final del Apertura contra Círculo y en el Clausura en instancia de semifinal, donde perdió contra el campeón Quilmes.

Independiente, el conjunto de Cristian Suarez hizo una segunda fase regular casi perfecta en el Clausura pero no le alcanzó para más. Quedó eliminado contra San Isidro de local en cuartos de final.

Mención especial al Campeón anual. Quilmes logró el Clausura y se quedó con el trofeo anual venciendo de gran manera al siempre complicado Atlético Mar del Plata, el “Cervecero” logró su estrella número 16 y quedó a un paso del más ganador de la ciudad, Kimberley que tiene 17 títulos locales.

Para lo que viene en el 2026 se dio a conocer que se mantendrá el mismo formato de torneos Apertura y Clausura, con fecha de inicio el sábado 21 de febrero. También se comunicó que el libro de pases cerrará el jueves 19 de febrero. La copa llevará el nombre de “Marcelo Alejandroff”.

Con muchos equipos aun sin técnicos y con un armado de plantel por delante se cierra este 2025 para el fútbol marplatense.