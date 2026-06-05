Luis Badoza, el comerciante de 75 años que había sido brutalmente agredido durante un asalto en el bar "El 22" del barrio Villa Primera, falleció en las últimas horas, días después de haber recibido el alta médica tras permanecer internado por las graves lesiones sufridas durante el ataque.

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El hecho ocurrió el pasado 15 de mayo en un local local gastronómico ubicado en la esquina de Carballo y Río Negro. Aquella mañana, un delincuente encapuchado ingresó al comercio con fines de robo y, tras amenazar a los presentes, atacó violentamente al propietario.

🕊️ Murió el comerciante que había sido brutalmente atacado en un asalto



Luis Badoza, de 75 años, falleció un mes después de haber sido víctima de un violento robo en el bar “El 22”, ubicado en el barrio Villa Primera. El comerciante había permanecido internado por las graves… pic.twitter.com/eAcxzTcPT9 — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) June 5, 2026

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Según quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, el asaltante exigió la recaudación de la caja y amenazó con un arma tanto a una empleada como a Badoza. Cuando el comerciante intentó resistirse, el agresor tomó una banqueta del local y le asestó varios golpes en la cabeza y el rostro.

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La empleada intervino para intentar frenar la agresión y también resultó golpeada. Finalmente, el delincuente escapó con el dinero del comercio.

A raíz de las graves heridas sufridas, Badoza fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica y permaneció internado bajo observación médica durante varios días. Posteriormente recibió el alta y continuó su recuperación fuera del hospital.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la noticia de su fallecimiento, lo que provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos, vecinos y comerciantes de la zona, que durante semanas siguieron con preocupación su evolución.

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La muerte de Luis Badoza vuelve a poner el foco sobre el violento episodio que sufrió mientras atendía su negocio y abre interrogantes sobre las consecuencias derivadas de las lesiones que padeció durante el brutal ataque.