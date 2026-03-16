Un hombre de 43 años fue detenido luego de que personal de la Policía Ecológica encontrara en el domicilio dos motores con pedido de secuestro activo. El operativo se llevó a cabo durante un control vinculado a inspecciones ambientales y de seguridad

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El procedimiento se realizó en una propiedad ubicada en Coronel Suárez al 99, en el marco de un operativo para verificar establecimientos alcanzados por las leyes provinciales relacionadas con cuestiones ambientales y prevención de siniestros.

Durante la inspección, los efectivos detectaron dos motores almacenados en el lugar y verificaron sus números registrales en el sistema informático policial.

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De acuerdo con la consulta, uno de los motores tenía pedido de secuestro desde 1991, solicitado por la Comisaría Primera, mientras que el segundo registraba una solicitud vigente desde agosto de 2025, requerida por la Comisaría Decimosegunda.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de ambos motores y de un teléfono celular Samsung A13 perteneciente al imputado.

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La Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODPA), a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen, dispuso la aprehensión del hombre, su notificación por el delito de encubrimiento y su traslado a la Unidad Penal Nº44.

Además, durante el procedimiento se constató que el acusado se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con monitoreo electrónico en el marco de una causa previa, también por encubrimiento, que tramita ante el Juzgado Correccional Nº1.

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