Un joven de 21 años fue detenido por personal del Comando de Patrullas tras ser descubierto por el dueño de una vivienda en el momento en que intentaba huir con varios objetos robados.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada en una casa ubicada en Gaboto al 9000. La víctima, un hombre de 36 años, advirtió que un intruso salía de su domicilio con una notebook, una consola PlayStation 4 y distintas prendas de vestir. Tras dar aviso al 911, los efectivos lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones de 12 de Octubre y Mac Gaul, recuperando las pertenencias sustraídas.

La fiscal de Flagrancia, Dra. Sánchez, dispuso que el imputado fuera notificado por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, ordenó la devolución de los elementos al damnificado y su comparecencia ante la fiscalía en las próximas horas.

