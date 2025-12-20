Un joven de 19 años que era buscado por la Justicia fue detenido en las últimas horas en Mar del Plata, luego de que la policía confirmara que tenía un pedido de captura activa por una condena pendiente.

Todo ocurrió en la tarde-noche del jueves 19 de diciembre, cuando personal del Comando de Patrullas llegó hasta La Rioja al 2700 tras un aviso al 911. Allí identificaron al muchacho y, al pasar sus datos por el sistema, saltó el alerta: tenía una orden de captura vigente.

De inmediato se dio aviso a la Justicia, que confirmó el pedido y ordenó que el detenido fuera trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado.

El procedimiento fue rápido y sin incidentes. Otra vez, un control y una llamada al 911 terminaron con un prófugo menos en la calle.

