Un hombre de 34 años fue detenido por personal de la Subcomisaría Camet, en el marco de un operativo realizado en cumplimiento de una orden judicial vigente emitida por la Justicia de Tandil, en una causa por hurto.

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El procedimiento se llevó a cabo tras la identificación del imputado, sobre quien pesaba un pedido de captura dispuesto por el Juzgado Correccional N°1 de Tandil. La medida fue emitida por su titular, Hugo Fernando Falivene, y ejecutada por efectivos policiales en la jurisdicción local.

Tras concretarse la detención, se dispuso la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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