Lo atraparon robando dentro de un auto estacionado: terminó detenido
Un joven de 20 años fue sorprendido in fraganti por la Policía cuando intentaba robar pertenencias de un Chevrolet Corsa en plena madrugada.
Esta madrugada personal policial detuvo a un joven que forzaba la cerradura de un auto estacionado en la vía pública, en la zona de Balcarce al 3900, en Mar del Plata. La intervención policial se dio luego de un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en el lugar.
Efectivos del Comando de Patrullas interceptaron al sospechoso en inmediaciones de Territorio de Guido al 1100, luego de que este abriera la puerta del lado del conductor de un Chevrolet Corsa blanco y comenzara a revolver el interior para sustraer pertenencias.
Tras ser aprehendido, se dio intervención a la fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, quien ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes y dispuso que el joven sea notificado por el delito de "tentativa de robo agravado".
Finalmente, fue trasladado a la Unidad Penal N°44, donde quedó alojado a la espera de su primera audiencia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión