Mar del Plata inicia la semana con un clima variable y la temperatura máxima prevista es de 15°C, mientras que la mínima se ubica en 8°C.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde y la noche se esperan chaparrones. La probabilidad de precipitaciones será de 0 a 10% por la mañana, aumentando a 40 a 70% por la tarde y descendiendo a 10 a 40% por la noche.

El viento soplará desde el sur y sudoeste, con velocidades que irán de 23 a 31 km/h por la mañana, bajando a 13 a 22 km/h por la tarde y entre 7 y 12 km/h durante la noche. No se esperan ráfagas destacadas.

