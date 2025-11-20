Mar del Plata enfrenta este jueves un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad. Desde temprano, las lluvias aisladas dominarán la mañana, con una temperatura mínima prevista de 13 °C, humedad elevada, en torno al 63%, y vientos del noreste que soplarán a 31 km/h.

Con el correr del día, el tiempo no mejora demasiado. Para la tarde se esperan chaparrones intermitentes y un ascenso térmico hasta los 21 °C, aunque el viento continuará soplando desde el noreste, esta vez a 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en torno al 40%, lo que sugiere un escenario variable y húmedo.

El momento más inestable llegará hacia la noche. El pronóstico anticipa tormentas con una probabilidad de lluvia que trepa al 90%, acompañadas por un cambio en la dirección del viento, que rotará al noroeste manteniéndose en 22 km/h. El descenso de la temperatura hasta los 14 °C marcará el cierre de una jornada claramente dominada por el mal tiempo.

La ciudad vivirá un jueves pasado por agua, con el deterioro más marcado hacia las últimas horas.

