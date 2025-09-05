Llullo presenta "Sólo las hojas", el tercer adelanto de su disco
El músico marplatense lanzó su nuevo single, ya disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de una oda a la pérdida y al ciclo natural de lo que vuelve a florecer.
El artista marplatense Llullo estrenó “Sólo las hojas”, el tercer adelanto de su próximo disco debut. La canción propone una mirada poética sobre lo efímero y lo renovador: “Los árboles en otoño observan a los transeúntes, sus amores, los dolores y los recuerdos que estos tienen”, explicó el músico.
El nuevo single se suma a los cortes ya lanzados durante este año: “Sonido de Gotas” en enero y “Hidalgo” en junio. Con esta trilogía de adelantos, Llullo va delineando el universo sonoro de su primer trabajo de estudio.
Sobre Llullo
Llullo es el proyecto solista de Lucas Llull, joven músico y compositor marplatense de 23 años. Su propuesta fusiona el folklore argentino, el rock nacional y la canción de autor contemporánea, inspirándose en referentes como Charly García, Lisandro Aristimuño, Jorge Drexler y Serú Girán.
Su música viaja entre lo íntimo y lo expansivo, con paisajes acústicos, texturas electrónicas y letras cargadas de sensibilidad. Actualmente se encuentra en pleno proceso de producción de su primer disco, consolidando una voz nueva y prometedora dentro de la escena independiente argentina.
