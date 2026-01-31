Un hombre de 22 años que no pudo acreditar la propiedad de un auto que llevaba “de tiro” por la zona del barrio Sarmiento, fue detenido esta madrugada luego de que se comprobara que lo había robado en las cercanías.

El procedimiento fue llevado adelante en 3 de Febrero entre México y Perú por efectivos del Comando de Patrullas, que realizaban recorridas preventivas en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026. El auto, un Chevrolet Prisma Joy negro, presentaba el vidrio de la puerta delantera dañado.

Tras las averiguaciones correspondientes, se logró dar con el damnificado, quien manifestó haber dejado estacionado el vehículo alrededor de las 03:00 en la intersección de 25 de Mayo y Bronzini. Asimismo, se obtuvieron testimonios de testigos presenciales que aportaron información relevante para la investigación del hecho.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingieri, que dispuso la realización de las actuaciones de rigor, la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, la restitución del vehículo a su propietario y el traslado del imputado a primera audiencia.

