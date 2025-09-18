Detuvieron esta tarde a un hombre de 42 años en el supermercado mayorista Vital, ubicado en la Ruta 88 a la altura del kilómetro 5, quien intentó realizar una millonaria compra con tarjeta de débito y documentación de otra persona.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido quiso abonar mercadería por cuatro millones de pesos utilizando una tarjeta y un DNI que pertenecían a un hombre de la misma edad, que había denunciado horas antes el robo en la zona de avenida Juan B. Justo y Chile.

El personal del Comando de Patrullas interceptó al sospechoso dentro del establecimiento y secuestró la documentación y la tarjeta, que luego fueron restituidas a la víctima.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Económicos, Carlos Bruna, quien dispuso la notificación del imputado por los delitos de “Encubrimiento y Tentativa de estafa”, aunque no ordenó medidas restrictivas de la libertad.

