P3RLA es un festival destinado a mostrar bienes y servicios que facilitan la transición a modos de consumo y producciones más sostenibles, además de articular entre entidades públicas y privadas. Busca transmitir la idea de que Producción y Ambiente van de la mano.

La palabra P3RLA representa: P (producción), A (ambiente) y las 3R (hacen referencia a la regla que nos recuerda la importancia de Reducir, Reutilizar, Reciclar).

Estos son los valores del Festival y de cada uno de los emprendedores que forman parte de él. Ellos hacen de Mar del Plata la Perla del Atlántico del siglo XXI.

Su objetivo es conectar, visibilizar y potenciar proyectos de triple impacto (social, ambiental y económico) generando comunidad y aprovechando una oportunidad de mercado y de financiamiento, a través de una agenda nacional e internacional que brinda, asimismo, nuevas posibilidades de crecimiento.

Busca impulsar a los emprendedores locales para que puedan crecer y llegar a nuevos mercados; promover y desarrollar cadenas de consumo de impacto y transmitir valores de sostenibilidad y economía circular a toda la comunidad

La primera edición contó con la participación de 40 stands de proyectos productivos locales de triple impacto. Se sumaron aportes de entidades como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); fundación Vida Silvestre; la organización B; el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) entre otros.

En la segunda edición, participaron cerca de 50 emprendimientos de la economía circular; recibimos al Embajador de la unión Europea para la región, Amador Sánchez Rico, acompañando las prioridades de la agenda global; y sumamos más eventos paralelos, actividades lúdicas y recreativas para los más chicos y disertaciones de primer nivel.

El cronograma para esta edición prevé una feria de emprendedores locales con más de 50 stands interactivos y talleres de producción en vivo en áreas como Textil y Marroquinería; Embalaje y Decoración; Productos naturales para el cuidado personal y la limpieza; Diseño e Infancias; Compostaje y huerta; Energías renovables; Movilidad eléctrica y Gestión de residuos y efluentes, entre otros.

Además, habrá un desfile de moda circular, charlas y conferencias de especialistas en economía circular y triple impacto, stands institucionales y de empresas que acompañan el evento y actividades lúdicas y recreativas para toda la familia.

Durante las dos jornadas estará disponible el punto verde móvil para llevar residuos valorizables como eco botellas, desechos tecnológicos, aceite vegetal usado, neumáticos fuera de uso, pilas comunes y/o recargables de consumo domiciliario.

El festival se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre de 10 a 18 en Plaza Mitre. La entrada es libre y gratuita.