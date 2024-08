Muy pronto llega a Telefe, Bake off Famosos Argentina, con la conducción de Wanda Nara. Una producción de Telefe y Kocawa del exitoso formato británico creado por Love Productions y licenciada por BBC Studios Distribution.



Dueña de una personalidad única y apasionada por los dulces, Wanda estará nuevamente al frente de un reality de cocina, y del más dulce de todos: Bake off Famosos Argentina. Wanda compartirá todo su carisma en este ciclo que tendrá, por primera vez en el país, a famosos como participantes. Celebridades muy reconocidas en distintas disciplinas se pondrán a prueba en el arte de la pastelería.



Ellos serán juzgados por un trio de profesionales de lujo:

Damián Betular, quien se ganó el cariño del público, con su histrionismo y humor. Detallista, creativo y con un estilo inconfundible.

Maru Botana, en lo que será su regreso a Telefe, donde brilló en las mañanas durante varias temporadas, madraza por naturaleza, empresaria, espontánea, descontracturada, esta será su primera vez como jurado de Bake Off.

Christophe Krywonis, riguroso, seductor, conquistó al público con su acento y personalidad. Trabajó en todos los realities de cocina: para chicos, para grandes, en Argentina, en Uruguay. Empresario, asesor gastronómico, se prepara su próximo desafío: ser nuevamente jurado de Bake Off Famosos Argentina.



En Bake Off Famosos Argentina, catorce serán los reposteros aficionados, que deberán sortear distintos retos poniendo a prueba su creatividad y destreza técnica en el universo de lo dulce. En cada episodio, los participantes demostrarán sus habilidades para impresionar a los jueces con sus postres, tortas y galletas, pero sólo uno logrará ser El Gran Pastelero.