La actividad combinará deporte, promoción de hábitos saludables y solidaridad, con pruebas de 5 y 10 kilómetros, espacios de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), bandas musicales, premios y recepción de alimentos no perecederos para colaborar con la Fundación Infancia en Riesgo.

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En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, el médico gastroenterólogo Rafael López Fagalde (MP 94601) destacó la importancia de la actividad física y la alimentación saludable como herramientas fundamentales de prevención. “El cáncer colorrectal ocupa el segundo lugar en incidencia y también en mortalidad dentro de las enfermedades malignas en Argentina”, explicó el especialista, quien remarcó que tanto el ejercicio físico como una buena alimentación “ayudan a tener una salud digestiva”.

Durante la entrevista, López Fagalde insistió en la necesidad de fortalecer la medicina preventiva y recordó que, actualmente, hombres y mujeres deben comenzar los controles a partir de los 45 años. “La colonoscopía hoy es el estudio ideal para el screening”, señaló el profesional, al explicar que permite detectar pólipos intestinales antes de que evolucionen hacia un cáncer.

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Según detalló, años atrás la edad recomendada para iniciar los controles era de 50 años, pero el aumento de casos en personas más jóvenes obligó a modificar los criterios internacionales. “Se empezó a ver que cada vez gente más joven empezaba a tener este tipo de lesiones y, sacándolas a tiempo, disminuían el riesgo de cáncer”, sostuvo.

El especialista aclaró además que los estudios preventivos deben realizarse incluso sin síntomas, ya que el objetivo es detectar lesiones premalignas antes de que avancen.

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Aunque insistió en que la prevención debe anticiparse a la aparición de síntomas, el gastroenterólogo enumeró algunas señales de alarma que requieren consulta médica: cambios persistentes en el hábito evacuatorio; diarrea o constipación prolongadas; presencia de sangre o moco en la materia fecal; anemia; pérdida de peso sin explicación; dolores abdominales crónicos.

También advirtió que quienes tengan antecedentes familiares de cáncer de colon o enfermedades inflamatorias intestinales podrían necesitar controles antes de los 45 años.

El médico expresó preocupación por el bajo nivel de controles preventivos en el país. Según indicó, en Argentina mueren cerca de 8.000 personas al año por cáncer colorrectal, lo que representa alrededor de 20 fallecimientos diarios. “De todos los que se tendrían que hacer el estudio, solo el 25% se lo hizo”, lamentó.

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Entre las causas mencionó la falta de accesibilidad, el desconocimiento, los miedos y el pudor que todavía genera este tipo de estudios.

La correcaminata organizada por la Fundación CED se realizará este domingo desde las 8 de la mañana en el corredor saludable (Libertad y la costa) en una jornada abierta a toda la comunidad. “Lo consideramos una fiesta del domingo a la mañana”, expresó López Fagalde, quien destacó que el evento contará además con kinesiólogos para el calentamiento, capacitaciones en RCP y actividades recreativas.

Además, se invitó a quienes asistan a colaborar con alimentos no perecederos destinados a la Fundación Infancia en Riesgo, entidad que trabaja con niños y familias en situación de vulnerabilidad