Llega la Fiesta del Cordero Costero a Mar de Cobo: conocé la grilla
Será el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Plaza Central. Habrá música, el tradicional paseo gastronómico, la feria de artesanos y emprendedores.
Mar de Cobo se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Cordero Costero. Durante el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre, la Plaza Central será el corazón de este evento que convoca a vecinos y turistas para disfrutar de una propuesta integral en torno a la tradición y la buena música.
Las jornadas prometen ofrecer una experiencia completa para toda la familia. El plato fuerte será, sin duda, el tradicional paseo gastronómico, donde el cordero es el protagonista indiscutido, acompañado por la feria de artesanos y emprendedores que exhibirán sus creaciones. Esta fiesta es el resultado de un trabajo conjunto entre la comisión organizadora integrada por instituciones de la comunidad y la Municipalidad de Mar Chiquita.
La apertura del escenario está programada para el viernes a las 19:00, con presentaciones que se extenderán hasta la noche a cargo de Alud, Gustavo Gabriel, Charly Bórquez Band, Umbral Cero, La Capi Rock, Alegre Amanece, Hugo Lobo & Backing Band.
El ritmo continuará el sábado a la misma hora, con una extensa grilla de artistas que incluirá a Forasteros de madera, Nacho Milaso, Atlántida queda lejos, Son del tambor, El Balde y los 5 ladinos, Los Eternos, Dale Q' Salee, Sentimiento Tropical y Julián Coronel.
Para el cierre del domingo, la fiesta comenzará más temprano, a las 11:00, con el clásico desfile que recorrerá la localidad, dando paso luego a las actuaciones de Los Cerdan, Dúo Santa Clara, Tuma y la otra deuda, Los copes, Darío Maldonado, Norberto Quiroga, Milagros Mola, Adrián Maggi y La banda de Wally.
Grilla completa
Viernes 7
- Alud
- Gustavo Gabriel
- Charly Bórquez Band
- Umbral Cero
- La Capi Rock
- Alegre Amanece
- Hugo Lobo & Backing Band
Sábado 8
- Forasteros de madera
- Nacho Milaso
- Atlántida queda lejos
- Son del tambor
- El Balde y los 5 ladinos
- Los Eternos
- Dale Q' Salee
- Sentimiento Tropical
- Julián Coronel
Domingo 9
- Los Cerdan
- Dúo Santa Clara
- Tuma y la otra deuda
- Los copes
- Darío Maldonado
- Norberto Quiroga
- Milagros Mola
- Adrián Maggi
- La banda de Wally
