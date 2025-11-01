Mar de Cobo se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Cordero Costero. Durante el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre, la Plaza Central será el corazón de este evento que convoca a vecinos y turistas para disfrutar de una propuesta integral en torno a la tradición y la buena música.

Las jornadas prometen ofrecer una experiencia completa para toda la familia. El plato fuerte será, sin duda, el tradicional paseo gastronómico, donde el cordero es el protagonista indiscutido, acompañado por la feria de artesanos y emprendedores que exhibirán sus creaciones. Esta fiesta es el resultado de un trabajo conjunto entre la comisión organizadora integrada por instituciones de la comunidad y la Municipalidad de Mar Chiquita.

La apertura del escenario está programada para el viernes a las 19:00, con presentaciones que se extenderán hasta la noche a cargo de Alud, Gustavo Gabriel, Charly Bórquez Band, Umbral Cero, La Capi Rock, Alegre Amanece, Hugo Lobo & Backing Band.

El ritmo continuará el sábado a la misma hora, con una extensa grilla de artistas que incluirá a Forasteros de madera, Nacho Milaso, Atlántida queda lejos, Son del tambor, El Balde y los 5 ladinos, Los Eternos, Dale Q' Salee, Sentimiento Tropical y Julián Coronel.

Para el cierre del domingo, la fiesta comenzará más temprano, a las 11:00, con el clásico desfile que recorrerá la localidad, dando paso luego a las actuaciones de Los Cerdan, Dúo Santa Clara, Tuma y la otra deuda, Los copes, Darío Maldonado, Norberto Quiroga, Milagros Mola, Adrián Maggi y La banda de Wally.

Grilla completa

Viernes 7

Alud

Gustavo Gabriel

Charly Bórquez Band

Umbral Cero

La Capi Rock

Alegre Amanece

Hugo Lobo & Backing Band

Sábado 8

Forasteros de madera

Nacho Milaso

Atlántida queda lejos

Son del tambor

El Balde y los 5 ladinos

Los Eternos

Dale Q' Salee

Sentimiento Tropical

Julián Coronel

Domingo 9

