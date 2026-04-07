La 4ª edición de Pet Run Palestra se realizará este domingo 12 desde las 09:00 en el Centro Hípico General Pueyrredon, en Parque Camet, donde familias y mascotas podrán participar de una correcaminata solidaria organizada por la ONG Palestra con el acompañamiento del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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El evento, que combina deporte, recreación y compromiso social, ofrecerá tres circuitos adaptados a diferentes niveles: uno de 3,2 kilómetros que recorre todo el parque, y dos opciones más cortas de 1K y 2K, que atravesarán el Centro Hípico y el Mar del Plata Polo Club.

La presentación oficial se realizó hoy en la sede del EMTURyC, con la participación de su presidente, Diego Juárez, junto a la titular de Palestra, Guillermina Graciano, el empresario Fabián Pérez Iglesias y la directora y coordinadora de Pet Run, Lila Pintos, además de otros funcionarios del organismo. En ese marco, Pintos subrayó el “crecimiento sostenido de PetRun, producto de un intenso trabajo en conjunto de todo el staff de Palestra”.

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Además, se informó que el evento tendrá como madrina a la influencer Mika Rescatista y está abierto a personas de todas las edades junto a perros de todos los tamaños, sin exigencias competitivas.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del link www.bit.ly/4lDYGkK, con kits con diferentes aranceles y cupos limitados. Además, habrá inscripción presencial y entrega de kits este viernes y sábado de 10:00 a 20:00 en el Shopping ubicado en Sarmiento 2685.

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Lo recaudado será destinado a mejorar la infraestructura del Club Deportivo Palestra y a la construcción de un baño para el uso de quienes asisten al espacio y los egresados de la ONG.

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Desde su lanzamiento en 2022 y su primera edición en mayo de 2023, la iniciativa se consolidó como una propuesta que articula actividad física y compromiso social, en beneficio de una organización con más de 20 años de trayectoria en la asistencia de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.