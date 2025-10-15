El fenómeno televisivo más famoso del mundo sigue expandiéndose en la región. Gran Hermano Uruguay fue confirmado oficialmente y tendrá su estreno en 2026 por Canal 10, marcando la primera versión local del reality en ese país. La noticia fue anunciada por el propio canal luego de varias semanas de rumores y pistas en redes sociales.

En los últimos días, una valija con el icónico ojo del programa recorrió los pasillos del canal en un video promocional que terminó confirmando lo que muchos sospechaban: el reality desembarca en Uruguay. La producción estará a cargo del argentino Marcos Gorbán, histórico productor del formato en Argentina, mientras que la dirección será de Alejandro Ripoll, quien adelantó que se tratará de una versión adaptada al público uruguayo, posiblemente más corta y con figuras locales al frente de la conducción. Aunque todavía no se anunció la fecha exacta de estreno ni se abrió el casting, se espera que el proceso de selección comience en los próximos meses a través de las redes oficiales del canal.

Con esta nueva edición, Uruguay se suma al mapa de países latinoamericanos que tendrán su propia casa de Gran Hermano, consolidando al formato como uno de los más exitosos y vigentes del entretenimiento mundial.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DPz_XBiDrmt/

