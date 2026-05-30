Mar del Plata será sede de una nueva edición de Bit & Beat, un encuentro interdisciplinario que busca conectar a referentes de la tecnología, la ciencia, la música y la innovación en un mismo espacio. La actividad se llevará a cabo el sábado 6 de junio, de 15 a 20, en Av. Independencia 3251 y es organizada por la Municipalidad de General Pueyrredon junto a Mar del Plata DEV.

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La iniciativa forma parte del Plan Estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento y tiene como objetivo fomentar la creatividad, el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias entre personas provenientes de distintos ámbitos profesionales.

A diferencia de los eventos tradicionales, Bit & Beat propone un formato híbrido en el que conviven charlas técnicas, intervenciones artísticas, experiencias científicas y espacios abiertos de experimentación. La jornada está pensada para desarrolladores, científicos, músicos, emprendedores, estudiantes y cualquier persona interesada en la innovación y las nuevas tecnologías.

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El encuentro estará dividido en dos espacios que funcionarán de manera simultánea. En la planta baja se desarrollarán conferencias, exposiciones y presentaciones musicales a cargo de especialistas de distintas disciplinas. Mientras tanto, el piso superior funcionará como una pista abierta de creación libre, sin consignas preestablecidas, donde los asistentes podrán llevar computadoras, instrumentos o herramientas de trabajo para desarrollar proyectos junto a otros participantes.

La apertura estará a cargo del músico y productor musical Mariano Grassi, quien brindará una presentación en vivo. Luego será el turno de Luigi Canoro, QA Automation Engineer con más de ocho años de experiencia en automatización de testing y desarrollo de soluciones tecnológicas, quien expondrá sobre el uso de inteligencia artificial para la gestión de redes sociales con la charla “¿Puedo delegar mis redes a un agente de IA?”.

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Más tarde, Daiana Aloy ofrecerá un set musical con guitarra electroacústica y voz. A continuación, Sebastián Insaurralde y Agustín González Marchelli abordarán el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental y los vínculos humanos mediante la charla “Psicología e inteligencia artificial: límites, riesgos y oportunidades”.

La programación continuará con Pablo Albornoz y su propuesta sobre “El violín y sus posibilidades de un nuevo lenguaje, integración y estética sonora”, una experiencia que explorará la relación entre lo acústico y lo electrónico. Posteriormente, Leandro Ferrari, Founder & CEO de Talsoft TS y especialista en ciberseguridad para pymes y startups, presentará la charla “¿Podés explicar hoy tu postura de ciberseguridad sin improvisar?”.

El cierre estará a cargo de Pablo Sisterna, doctor en Física y profesor adjunto del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien realizará una intervención libre que combinará piano y física, reflejando el espíritu de improvisación y cruce de disciplinas que caracteriza al evento.

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La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa. Los interesados pueden reservar su lugar a través de la plataforma habilitada por la organización en https://luma.com/dafe55xv.