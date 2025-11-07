El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anunció el llamado a licitación pública para la reconstrucción del Canal Maldonado, una obra clave del Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca. La apertura de ofertas se realizará el 5 de diciembre a las 12:00, con un presupuesto oficial de $35.619.642.747.

Ads

Las obras estarán a cargo de la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y tienen como objetivo ampliar la capacidad hidráulica del canal, perteneciente a la cuenca baja del Arroyo Napostá. El proyecto contempla una nueva sección transversal de 6 kilómetros, dividida en tres subtramos, e incluye la construcción de 16 nuevos puentes.

Esta intervención permitirá triplicar el caudal original, pasando de 300 a 900 m³/s, mediante el ensanchamiento del canal (de 19 a 26 m² de boca), la uniformidad de las pendientes y el revestimiento con hormigón armado de alta calidad.

Ads

Puede interesarte

El diseño de sección trapezoidal fue consensuado por el Consejo Asesor del Plan Hidráulico, conformado tras el histórico temporal que afectó la ciudad. Este consejo está integrado por el Ministerio, el municipio, especialistas hídricos e instituciones locales, con el fin de monitorear y asesorar técnicamente las obras de reconstrucción.

El Gobierno provincial impulsa este plan con una inversión extraordinaria estimada en $210.554 millones, orientada a atender la emergencia y recuperar la infraestructura estructural de la ciudad. El programa contempla tres líneas de acción: Plan del Sistema Hidráulico; Recuperación integral y refuncionalización del Hospital Penna; Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana.

Ads

En paralelo, el Ministerio avanza con el Plan Hídrico Integral en Bahía Blanca y Coronel Rosales, que incluye 16 obras destinadas a mejorar la distribución y el abastecimiento de agua potable. Entre las intervenciones se destacan el recambio y ampliación de redes, la rehabilitación y construcción de acueductos, y la instalación de una nueva planta modular de potabilización.