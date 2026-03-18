En la antesala del fin de semana largo del 23 y 24 de marzo, el Ministerio de Salud bonaerense, a través del Instituto de Hemoterapia “Dra. Nora Etchenique”, lanzó una convocatoria para reforzar la donación de sangre en todo el territorio provincial.

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En declaraciones a El Marplatense, la directora del organismo, Laura González, subrayó la importancia de contar con donantes antes de los feriados: “Nuestros pacientes siguen necesitando de esa donación voluntaria y altruista. Las cirugías no se pueden suspender, los accidentes siguen ocurriendo y los enfermos oncológicos continúan recibiendo sus tratamientos”.

En ese sentido, explicó que las transfusiones de sangre son fundamentales para sostener el sistema de salud y pidió a la población que se acerque a donar en los días previos. “Cuando hay feriados largos, es clave que los donantes concurran antes, porque la necesidad no se detiene”, remarcó.

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Desde el Instituto recordaron que pueden donar personas de entre 16 y 65 años, en buen estado de salud y habiendo ingerido un desayuno liviano. Además, invitaron a consultar los puntos de colecta y centros regionales disponibles para facilitar el acceso a la donación.

“Esto depende de cada uno de nosotros. Hoy podemos donar y alguien lo está esperando; mañana puede ser al revés”, concluyó González.

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