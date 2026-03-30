Conmovida, la conductora habló del impacto personal que tuvo la situación y del sufrimiento de su entorno, y aseguró que confía en que la justicia termine de esclarecer el caso.

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Tagliani explicó que lo que más le dolió fue que se pusiera en duda su integridad en temas sensibles como una supuesta participación en redes de corrupción, acusación de la que fue desvinculada por la justicia en octubre de 2025.

Además, se refirió a cómo las acusaciones, que calificó como infundadas, afectaron su vida personal y profesional, y mencionó la angustia que atravesó su marido, Sebastián Nebot, por la exposición mediática.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWc6c1EDoaL/?igsh=cHo1dHllajk0Zjdl





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