La muerte de Ángel López sigue generando conmoción y repercusiones públicas. En ese contexto, Lizy Tagliani utilizó sus redes sociales para expresar un fuerte pedido de justicia y poner el foco en la protección de la niñez.

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La conductora publicó una foto de su hijo adoptivo, Tati, en un momento cotidiano, rodeado de dibujos y colores, y acompañó la imagen con un mensaje cargado de emoción. Allí remarcó la importancia de garantizar el bienestar de los chicos y exigió que se determinen responsabilidades en casos donde sus derechos son vulnerados.

“Pedir justicia por Ángel y todos aquellos niños que están siendo vulnerados”, escribió, en un mensaje que rápidamente se viralizó y sumó adhesiones. La publicación también reflejó su experiencia personal con la maternidad, destacando el valor de brindar contención y amor a través de la adopción.

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El caso del niño de cuatro años, ocurrido en Comodoro Rivadavia, continúa bajo investigación judicial, mientras crece el reclamo social para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

En ese marco, la intervención pública de Tagliani volvió a poner en agenda la necesidad de reforzar los mecanismos de cuidado y protección de la infancia, un tema que atraviesa tanto a la sociedad como a las instituciones.

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