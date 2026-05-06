Listorti y Pachu Peña apuntaron contra Tinelli
José María Listorti recordó el detrás de escena de los años más exitosos de Videomatch y reveló cómo era trabajar junto a Marcelo Tinelli en aquella época. Lo hizo durante su programa de radio en Pop Radio, donde tuvo como invitado a Pachu Peña y ambos repasaron anécdotas del histórico ciclo humorístico.
En medio de la charla, Listorti aseguró que gran parte del elenco “estaba bajo el sol de Tinelli”, haciendo referencia al enorme peso que tenía Marcelo dentro del programa y cómo todo giraba alrededor del conductor en aquellos años de máximo éxito televisivo. Además, contó que el nivel de exposición era muy fuerte y que muchos humoristas vivían pendientes de lo que sucedía dentro del ciclo. ￼
Durante la conversación también recordaron distintas etapas de Videomatch, los sketches más recordados y el fenómeno televisivo en el que se convirtió el programa durante los años 90 y principios de los 2000. Tanto Listorti como Pachu Peña fueron parte de la camada de humoristas más populares del ciclo y construyeron allí gran parte de sus carreras televisivas.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DX-q1F2OnbP/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión