En medio de la charla, Listorti aseguró que gran parte del elenco “estaba bajo el sol de Tinelli”, haciendo referencia al enorme peso que tenía Marcelo dentro del programa y cómo todo giraba alrededor del conductor en aquellos años de máximo éxito televisivo. Además, contó que el nivel de exposición era muy fuerte y que muchos humoristas vivían pendientes de lo que sucedía dentro del ciclo. ￼

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Durante la conversación también recordaron distintas etapas de Videomatch, los sketches más recordados y el fenómeno televisivo en el que se convirtió el programa durante los años 90 y principios de los 2000. Tanto Listorti como Pachu Peña fueron parte de la camada de humoristas más populares del ciclo y construyeron allí gran parte de sus carreras televisivas.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DX-q1F2OnbP/

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