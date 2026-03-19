Lissa de «Bandana» habló de su encuentro con Victoria Villarruel
Lissa Vera, integrante de Bandana, se refirió públicamente a la foto que compartió junto a Victoria Villarruel y explicó el motivo detrás de ese encuentro.
La cantante contó que desde hace tiempo tenía interés en conocer a la actual vicepresidenta y destacó afinidades personales entre ambas.
En una entrevista radial, Lissa aseguró que “siempre” quiso conocerla porque considera que comparten “muchos valores”. En ese sentido, sorprendió al mencionar un punto en común particular: “Le gusta Ricardo Iorio como a mí”, expresó.
La imagen que había publicado en sus redes generó repercusión y abrió el debate entre sus seguidores, especialmente por el vínculo con una figura política. Frente a eso, la artista decidió aclarar su postura y dar contexto a la reunión, remarcando que se trató de un encuentro basado en afinidades personales.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWEckTjjl_r/?igsh=YmEwajAxOWZyOHdw
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