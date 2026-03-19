La cantante contó que desde hace tiempo tenía interés en conocer a la actual vicepresidenta y destacó afinidades personales entre ambas.

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En una entrevista radial, Lissa aseguró que “siempre” quiso conocerla porque considera que comparten “muchos valores”. En ese sentido, sorprendió al mencionar un punto en común particular: “Le gusta Ricardo Iorio como a mí”, expresó.



La imagen que había publicado en sus redes generó repercusión y abrió el debate entre sus seguidores, especialmente por el vínculo con una figura política. Frente a eso, la artista decidió aclarar su postura y dar contexto a la reunión, remarcando que se trató de un encuentro basado en afinidades personales.



VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWEckTjjl_r/?igsh=YmEwajAxOWZyOHdw

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