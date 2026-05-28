Lionel Scaloni confirmó los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Un día antes de lo previsto y sin grandes sorpresas, Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con la base campeona del mundo y algunos jóvenes que se ganaron su lugar, la Albiceleste ya tiene plantel confirmado para defender el título.
La espera terminó. Lionel Scaloni definió la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Lionel Messi como gran emblema y varios campeones del mundo presentes, la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.
Entre las principales novedades aparecen nombres como Valentín Barco, Nico Paz y José López, mientras que algunos futbolistas quedaron afuera por cuestiones físicas y decisiones tácticas del cuerpo técnico.
Los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
Defensores
- Leonardo Balerdi
- Nicolás Tagliafico
- Gonzalo Montiel
- Lisandro Martínez
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Facundo Medina
- Nahuel Molina
Mediocampistas
- Leandro Paredes
- Rodrigo De Paul
- Valentín Barco
- Giovani Lo Celso
- Exequiel Palacios
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
Delanteros
- Julián Álvarez
- Lionel Messi
- Nicolás González
- Thiago Almada
- Giuliano Simeone
- Nico Paz
- José López
- Lautaro Martínez
Argentina integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Luego enfrentará a Austria y cerrará la fase de grupos ante Jordania.
El equipo de Scaloni llega nuevamente como uno de los grandes candidatos tras sostener una base consolidada, mantener a gran parte de los campeones del mundo y sumar jóvenes que empiezan a ganar protagonismo en Europa y en la Selección Mayor.
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