La espera terminó. Lionel Scaloni definió la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Lionel Messi como gran emblema y varios campeones del mundo presentes, la Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

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Entre las principales novedades aparecen nombres como Valentín Barco, Nico Paz y José López, mientras que algunos futbolistas quedaron afuera por cuestiones físicas y decisiones tácticas del cuerpo técnico.

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Los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensores

Leonardo Balerdi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Mediocampistas

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Delanteros

Julián Álvarez

Lionel Messi

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nico Paz

José López

Lautaro Martínez

Argentina integrará el Grupo J y debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Luego enfrentará a Austria y cerrará la fase de grupos ante Jordania.

El equipo de Scaloni llega nuevamente como uno de los grandes candidatos tras sostener una base consolidada, mantener a gran parte de los campeones del mundo y sumar jóvenes que empiezan a ganar protagonismo en Europa y en la Selección Mayor.

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🤯🇦🇷 LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA.



ESTOS SON LOS 26 CONVOCADOS. ‼️ pic.twitter.com/DvkBZCsnGs — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 28, 2026