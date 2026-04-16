El capitán argentino Lionel Messi dio un paso clave en su carrera fuera del campo de juego al convertirse en propietario del UE Cornellà, una institución catalana que milita en la quinta categoría del fútbol español.

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La operación, confirmada por el propio club, implica la adquisición total de la entidad, fundada en 1951 y reconocida por su fuerte trabajo en divisiones inferiores.

Ubicado en Cataluña, a pocos kilómetros de Barcelona, el Cornellà es considerado un semillero de talentos y ha formado futbolistas que luego llegaron a la élite europea.

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La compra refuerza el vínculo histórico de Messi con la región donde desarrolló gran parte de su carrera profesional, y se enmarca en un proyecto con foco en el desarrollo del fútbol juvenil, la sustentabilidad y el crecimiento institucional a largo plazo.

Además, este movimiento marca una nueva etapa en la vida del rosarino, que comienza a posicionarse como dirigente y empresario dentro del fútbol, incluso mientras continúa en actividad.

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La inversión en el Cornellà se suma a otros proyectos del argentino vinculados al deporte, consolidando una estrategia que trasciende lo deportivo y apunta a dejar una huella también desde la gestión.

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